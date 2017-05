Lustiger Twitter-Dialog James Blunt will "Deutschland übernehmen" - so reagiert "The Hoff"

David Hasselhoff (64) und Deutschland - das war schon sehr früh eine regelrecht magische Verbindung. "The Hoff" sang auf der Berliner Mauer und feierte sich fortan als den Mann, der den Eisernen Vorhang zu Fall brachte. Im Gegenzug kauften die Deutschen wie verrückt Songs wie "Looking For Freedom" und "Crazy For You". Was in den USA zu heftiger Belustigung führte. Auch gut 20 Jahre nach seiner Phase als Teilzeit-Popstar denkt Hasselhoff aber gar nicht daran, seinen Sonderstatus in Deutschland einem Jüngeren zu überlassen. Zumindest nicht James Blunt (43, "Back To Bedlam" ). (Die größten Hits von David Hasselhoff können Sie sich mit dieser Compilation nach Hause holen)