Lustiger Clip für US-Talkshow Beim Casting zeigt Kit Harington seine "nackten Drachen"

In der Rolle des Jon Schnee in "Game of Thrones" ist Kit Harington (30) berühmt geworden. Aber natürlich kann der Mime auch ganz andere Rollen spielen - sogar in der Hit-Serie. Das hat er nun mehr oder minder überzeugend, aber auf jeden Fall humorvoll, bei US-Talker Jimmy Kimmel (49) vorgeführt. In einem Einspielfilmchen ist Harington für ein (Fake-)Casting in die Parts seiner prominenten "GoT"-Kollegen geschlüpft. Und hat den Figuren ganz neue "Tiefe" verliehen...