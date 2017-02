Ljubno - Die Oberstdorferin kam am Samstag im slowenischen Ljubno auf Platz drei. Für Flüge auf 89,5 und 92 Meter erhielt sie 245,6 Punkte. Besser waren nur Maren Lundby aus Norwegen, die zum dritten Mal in dieser Saison gewann, und Daniela Iraschko-Stolz aus Österreich. Lundby schaffte mit 92,5 und 95 Metern in beiden Durchgängen die größte Weite. Die im Weltcup führenden Japanerinnen Sara Takanashi und Yuki Ito waren in Slowenien nicht am Start.