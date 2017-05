"Luke! Die Schule und ich" Luke Mockridge: Das denkt sein Ex-Lehrer über ihn

Das neue Sat.1-Showformat "Luke! Die Schule und ich" geht am Freitagabend um 20:15 Uhr in die zweite Runde. In der Show stellt Moderator Luke Mockridge (28, "Mathe ist ein Arschloch" ) Promis und Schüler auf die Probe und fragt unmittelbares Schulwissen ab. Höchste Zeit also, dem Moderator selbst einmal auf den Zahn zu fühlen. Sein ehemaliger Sportlehrer Alois Gmeiner, der ihn ab der 5. Klasse am Collegium Josephinum in Bonn unterrichtet hat und in der Show nun die Sportprüfungen überwacht, stand dafür Rede und Antwort. (Hier gibt es das erste Solo-Programm "I'm Lucky, I'm Luke" von Luke Mockridge auf DVD)