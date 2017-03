Ludwig Lehner meldet sich zu Wort #GoslingGate: So empfand das Double den Auftritt

Er empfand seinen Auftritt als "Weltklasse", auch wenn viel geschrieben wurde, dass es peinlich gewesen sei: "Für mich war's saugeil, ich hatte so viel Spaß!" Seit 2013 sei er bereits als Gosling-Double bei einer Agentur gelistet. Bei privaten Auftritten verdiene er damit nicht so viel, aber bei großen Events bleibe schon was hängen. Übrigens: Wenn Ludwig Lehner nicht gerade einen auf Ryan Gosling macht, dann schwingt er die Töpfe. Im wahren Leben ist er Koch - der derzeit wohl bekannteste Deutschlands...