Arzt: "Schaffen Sie nie" Unerwartete Hausgeburt: Lucky Lucy

Der werdende Vater ruft beim Rettungsdienst an. "Das schaffen Sie nie mehr bis in die Klinik", sagt ihm der Mann am Telefon, "bleiben Sie mit ihrer Frau lieber Zuhause." Stephanie entspannt sich, so gut das eben in so einer Situation geht. Minuten später klingelt’s an der Tür: Sanitäter und Kindernotarzt, Hebamme, Nachbar Stefan, der auf die Geschwister Nick (5) und Zoey (2) aufpassen soll sowie etliche Feuerwehrmänner – sie alle wollen rein. 15 Leute wuseln durch die 85-Quadratmeter-Wohnung. Das Gedränge ist so groß, dass gar nicht alle ins Schlafzimmer passen. Die Schlange reicht bis auf den Flur.