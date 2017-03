Noch schnelleres Internet an den Knotenpunkten

WLAN soll es in den U-Bahnen jedoch nicht geben. "Für die Stationen planen wir das aber", so Wortmann. Außerdem sollen die Kapazitäten an den Knotenpunkten erhöht werden. Beispielsweise am Hauptbahnhof oder am Stachus können dann Geschwindigkeiten von bis 150 Megabit pro Sekunde erreicht werden.

Für die U-Bahnen sei WLAN jedoch zu aufwendig und teuer. Demnächst sollen aber zehn Busse, die mit WLAN ausgestattet sind, in den Probebetrieb gehen.

