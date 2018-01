Die Gesamtzahl (fünf Ausgaben von Montag bis Freitag) aller Lose in einer Woche schicken Sie jeweils bis Samstag 10 Uhr per Email an gewinnen@az-muenchen.de oder rufen Sie an unter der 01378/ 420- 168 (50 Cent pro Anruf, Mobilfunk höher) und sprechen Sie Ihre Kontaktdaten und die Gesamtzahl der abgebildeten Lose aller fünf Tage auf Band. Ob Sie auch keines der versteckten Lose übersehen haben, erfahren Sie immer am Samstagmorgen auf az-muenchen.de/gewinnen.