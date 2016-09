20:15 Uhr, kabel eins: Air Force One, Actionthriller

Bei einer Rede in Moskau kündigt US-Präsident James Marshall (Harrison Ford) an, er werde künftig mit aller Macht gegen internationale Terroristen vorgehen. Kurz darauf muss er sein Wort in die Tat umsetzen, als der Dissident Korshunov (Gary Oldman) und seine Anhänger die Maschine des Präsidenten hijacken, um die Freilassung eines Generals zu erpressen. Im Alleingang stellt sich Marshall den scheinbar übermächtigen Gegnern.

20:15 Uhr, RTL II: Traumfrau gesucht, Dokusoap

Christian (34) aus Wuppertal zieht es nach Rostow am Don im Süden Russlands. Aber als Vermittlerin Ksenia Droben ihm die Profile seiner Dates präsentiert, bereut der Unternehmer, überhaupt hergereist zu sein. Und im rumänischen Bukarest wäscht Vermittlerin Antoinette Manager Andreas (43) aus Ludwigsburg gehörig den Kopf. Währenddessen will Elvis (32) aus Braunschweig in New York Amerikanerin Jaynie überraschen - doch die ist gar nicht in der Stadt. Ist Elvis umsonst in die USA gereist?

22:35 Uhr, kabel eins: Snakes on a Plane, Schlangenschocker

FBI-Agent Flynn (Samuel L. Jackson) ist schon lange hinter dem berüchtigten Gangsterboss Eddie Kim (Byron Lawson) her. Als er einen Kronzeugen von Hawaii nach Los Angeles bringen muss, befindet sich an Bord des Linienflugzeugs auch ein Auftragskiller, der hunderte von Giftschlangen frei lässt, um so den Zeugen zu eliminieren. Für Flynn beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.