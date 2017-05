Lotta & der Ernst des Lebens, ... TV-Tipps am Donnerstag

Lotta (Josefine Preuß) hat eine Stelle als Ärztin in Berlin angenommen. Gegen den Willen ihrer Tochter zieht sie in die Großstadt und kümmert sich fortan um die kleinen und großen Sorgen der Städter. Doch die Metropole scheint nicht auf sie gewartet zu haben, und so gelingt es Lotta nicht einmal mit ihrem frechen Charme, die Stadt zu erobern. Einmal mehr muss sie am neuen Ort ihr eigenes Leben hinterfragen. Ausgerechnet mit dem marokkanischstämmigen Junis (Kostja Ullmann), dessen Sohn Lottas Tochter Lilo in der Schule beklaut, gelingt es Lotta am Ende in Berlin, der Heimat der Heimatlosen, einen Ort für sich zu finden.