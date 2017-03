Ex-Fußballer Lothar Matthäus (55) tritt wieder häufiger in TV-Shows auf. Für sein loses Mundwerk, seine selbstironischen Kommentare ist "Loddar" bekannt, gefürchtet und gleichzeitig beliebt. Am Montag wird er mit einem ganz besonders flapsigen Spruch für Furore sorgen. Die AZ weiß schon vorab, was in der Sky1-Sendung "Eine Liga für sich" passiert.