Weiteres Highlight "The Last Ship"

Im Anschluss hält RTL II einen weiteren Serien-Leckerbissen bereit. Um 21:15 Uhr zeigt der Münchner Sender "The Last Ship" als deutsche Free-TV-Premiere in Doppelfolgen. Die Story: Eine weltweite Virus-Erkrankung hat 80% der Erdbevölkerung ausgelöscht. Die Handlung beruht auf dem gleichnamigen postapokalyptischen Roman von William Brinkley aus dem Jahr 1988 und wurde von Action-Spezialist Michael Bay (52, "Armageddon" ) produziert. In der Hauptrolle glänzt Eric Dane (44, "Grey's Anatomy" ), der als Kapitän des amerikanischen Zerstörers USS Nathan James verzweifelt um das Leben der Menschheit kämpft.