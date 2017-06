Look des Tages Zoey Deutch in weißer Traumrobe

Heiß in Weiß! Bei den "Crystal + Lucy Awards", die am Dienstagabend in Beverly Hills verliehen wurden, wusste Schauspielerin Zoey Deutch (22) in einer glamourösen weißen Robe zu überzeugen. Das bodenlange Abendkleid war schlicht und dennoch elegant und bekam durch zwei lange schwarze Satinbänder besondere Raffinesse verliehen: Diese fungierten nämlich als Träger und waren am Dekolleté zu einer verspielten Schleife gebunden. (Auf der Suche nach einer weißen Hungucker-Robe? Dann ist dieses Kleid genau das Richtige!)