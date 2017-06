Look des Tages Zendaya beweist Mut in Neonpink

Knallpink steht gewiss nicht jedem - doch Schauspielerin Zendaya (20, "Shake It Up" ) allemal! Das stellte sie bei der Premiere von "Spider-Man: Homecoming" unter Beweis. Sie trug eine extravagante Robe in grellem Pink, die nicht nur durch die Signalfarbe bestach. Denn das Kleid in Wickeloptik hatte einen hohen Beinschlitz an der linken Seite, außerdem einen extra tiefen V-Ausschnitt. Ein enges Band auf Taillenhöhe betonte die schlanke Figur. Der fließende Stoff eines Trägers legte sich um den Hals, vom anderen Träger fiel eine Stoffpartie elegant zu Boden, wo sie mit der langen Schleppe des Rockes für einen elfengleichen Auftritt sorgte. (Sie wollen sich an die Signalfarbe Pink wagen? Hier werden Sie fündig)