Look des Tages Toni Garrn zeigt sich sexy in Weiß

Als Model zeigt sich Toni Garrn (25) stets perfekt gekleidet auf den Laufstegen der Welt. Aber auch privat weiß die Deutsche, was gut aussieht. So präsentierte sie sich auf der Berlinale in einem bodenlangen, weißen Abendkleid aus paillettenartigem Stoff. Die Robe lag eng an und setzte so ihren schlanken Körper perfekt in Szene. Aber nicht nur deswegen war das Kleid ein sexy Hingucker. Weitere Highlights waren die Cut-Outs an der Seite, der tiefe Rückenausschnitt und der lange Beinschlitz.