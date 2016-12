Look des Tages Stefania LaVie Owens Mini-Glitzer-Dress

Stefania LaVie Owen (19, "In meinem Himmel" ) hat auf dem Weg zum Screening des Films "All We Had" in New York City alle Blicke auf sich gezogen. Sie trug ein glitzerndes Mini-Dress mit Augen-Aufdruck. Obwohl das Kleid kurz war und sie einen tiefen Ausschnitt zeigte, wirkte ihr Look elegant. Denn die Schauspielerin kombinierte ihr Outfit mit einem XXL-Blazer in schwarzem Samt-Stoff und dem dazu passenden Halsband.