Look des Tages Sophie Turner im sexy Paillettenkleid

Bei den British Academy Film Awards, die am Sonntagabend in London verliehen wurden, war Sophie Turner (20) ein besonders sexy Hingucker. Der "Game of Thrones" -Star erschien in einem tief ausgeschnittenen, schwarz-silbernen Paillettenkleid von Louis Vuitton, das ihre schmale Silhouette perfekt in Szene setzte. Silberne Nieten und ein schwarzer Ledergürtel in der Taille gaben der Glamour-Robe mit extravagantem Beinschlitz einen edgy Touch.