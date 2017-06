Look des Tages Scarlett Johansson glitzert in Silber

Glanzvoller Auftritt von Scarlett Johansson (32, "Ghost in the Shell" )! Mit ihrem sexy Glitzerkleid überstrahlte die Schauspielerin bei der Premiere von "Rough Night" in New York alle. Ihre silberne, bodenlange Robe von Michael Kors bestand durch und durch aus kleinen, eckigen Pailetten, die im Blitzlichtgewitter des roten Teppichs strahlten. Der enge Schnitt des Kleides setzte die schlanke Figur der 32-Jährigen perfekt in Szene, zum Boden lief das Kleid weit aus. Besonderer Eyecatcher waren die auf dem Dekolleté gekreuzten Träger, wodurch ein sexy Cutout an der Mitte des Oberteils entstand. (Hier finden Sie ähnliche Pailettenkleider für einen unvergesslichen Look)