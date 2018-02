Look des Tages Savannah Kennick: Lady in Red

Bei den diesjährigen Satellite Awards in Los Angeles war Schauspielerin Savannah Kennick (19, "Holidays") in einer Traumrobe in knalligem Rot der Hingucker. Das bodenlange Kleid fiel vor allem durch den außergewöhnlichen Schnitt auf. Der hochgeschlossene, mit Perlen bestickte Kragen, die vielen Verzierungen und die lange Schleppe ließen das Nachwuchstalent wie eine griechische Göttin über den roten Teppich schweben.