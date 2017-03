Look des Tages Sabina Gadecki im sexy Seidenkleid

Hohe Riemchenpumps in Beige verlängerten die Beine der Blondine optisch. Zum Outfit kombinierte sie eine goldene Clutch sowie einen Ring und Ohrringe in derselben Farbe. Auf weitere Accessoires verzichtete sie und setzte das Kleid damit perfekt in Szene. Auch ihr Make-up passte perfekt zum roségoldenen Look: Mit goldig glitzerndem Lidschatten und schwarzer Mascara strahlten ihre Augen, dazu trug sie farblosen Lipgloss. Ihr blondes Haar war mit zwei französischen Zöpfen zum Dutt frisiert.