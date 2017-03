Look des Tages Rebecca Ferguson hochgeschlossen elegant

Rebecca Ferguson (33, "The White Queen" ) ist zu einem Event in London in einem hochgeschlossenen, schwarz-weißen Kleid erschienen. Das Dress hatte einen weißen Kragen, lange Ärmel und war beinahe bodenlang. Der Schnitt war figurbetont, wurde aber am Kleidende weiter. Ferguson kombinierte die Robe mit schwarzen Pumps aus Samt mit einem schwindelerregenden Absatz.