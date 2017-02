Look des Tages Nicole Kidman im verspielten Volantkleid

Was für ein Wow-Auftritt von Nicole Kidman (49, Lion )! Bei der Premiere ihrer neuen HBO-Miniserie "Big Little Lies" erschien die Schauspielerin in einem zauberhaften schwarzen Abendkleid von Altuzarra mit goldenem Blätterprint und Schmucksteinverzierungen. Nicht nur der tiefe V-Ausschnitt und der hohe Beinschlitz der aufwendigen Kreation waren ein Hingucker, sondern auch die romantischen Volants am Rockteil. Dazu kombinierte Kidman zarte schwarze Sandalen.