Look des Tages Naomie Harris bezaubert im Spitzenkleid

Schauspielerin Naomie Harris (40, "Verräter wie wir" ) weiß, wie man einen Glamour-Auftritt hinlegt. Bester Beweis: Bei einem Event in London erschien sie in einem aufwendig verzierten Showstopper-Kleid von Rodarte, das die Figur der 40-Jährigen perfekt in Szene setzte. Das wadenlange, semi-transparente Spitzendress punktete durch Volants in Senfgelb, während der obere Part mit weißen Blütenapplikationen besetzt war. Dazu kombinierte die Aktrice weiße Sandalen.