Look des Tages Naomi Campbell in der Signalfarbe Orange

Bei der amfAR-Gala in New York wurde Naomi Campbell (46) dank ihres Kleides in der Signalfarbe Orange zum echten Hingucker. Sie wählte eine extralange Robe, die bis zur Hüfte eng anlag und ihre tolle Figur perfekt in Szene setzte. Der elegant fließende Rockteil mündete in einer kleinen Schleppe. Besonderes Highlight war der mega Beinschlitz an der Seite. Unzählige, kleine Perlen und Pailletten verliehen dem Kleid eine glamouröse Note. Schmale, leicht transparente Streifen bildeten grafische Muster und betonten damit die Kurven der Londonerin.