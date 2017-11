Look des Tages Myleene Klass im roten Xmas-Dress

Kein Wunder also, dass sie bei der "Global's Make Some Noise"-Gala in London einen vielbeachteten Auftritt hinlegte - in einem ihrer eigenen Entwürfe. Die 39-Jährige präsentierte ihre schlanke Linie in einem leuchtend roten, langärmligen Kleid. Ein tiefer V-Ausschnitt mit Rüschen zierte die bodenlange Robe, die zudem mit einem hohen Beinschlitz punktete. Ihre Taille betonte die Schauspielerin durch einen schwarzen Ledergürtel.