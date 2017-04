Look des Tages Michelle Rodriguez versprüht Glamour

Michelle Rodriguez (38, "Avatar - Aufbruch nach Pandora" ) funkelte am Samstagabend in Silber über den roten Teppich der Premiere von "Fast & Furious 8". Die Schauspielerin sorgte in ihrer bodenlangen Robe von Designerin Vivienne Westwood für Glamour pur in New York City. Das schimmernde, trägerlose Kleid bestach durch einen tiefen Ausschnitt. Zusätzlicher Hingucker war der raffinierte Rocksaum, der wie eine Art Schleppe von ihrer rechten Hüfte abfiel.