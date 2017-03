Look des Tages Mandy Moore mit ausgefallenen Puffärmeln

Dazu kombinierte die Ex-Freundin von Schauspieler Zach Braff (41, "Scrubs") silberne, glänzende Pumps. Farblich abgestimmt waren auch ihre Nägel, die sie in einem zarten Nude-Ton lackiert hatte. Als Accessoires wählte sie einen hellblauen Ring und rosé-grüne Ohrhänger. Die Haare trug sie locker hochgesteckt, zwei dickere Strähnen ließ sie sich allerdings ins Gesicht fallen. Die Augen hatte sie mit bronzefarbenem Lidschatten geschminkt und die Lippen in knalligem Pink, was ihren Look abrundete.