Look des Tages Kylie Jenner im Netzkleid

Kylie Jenner (19) hat bei der Met Gala in New York einen Glamour-Auftritt der Extraklasse hingelegt. Der Reality-Star trug eine maßgeschneiderte, semitransparente Robe von Atelier Versace, die aus einer Art Netzstoff gefertigt war. Das Hingucker-Kleid in Roségold hatte lange Fransen an den Ärmeln und war von oben bis unten mit Applikationen in Blüten- und Muschelform versehen.