Look des Tages Kirsten Dunst zeigt Flower-Power

Sie war der blumige Hingucker des Abends: Schauspielerin Kirsten Dunst (34, "Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen" ) versprühte bei der CinemaCon in Las Vegas Frühlingsgefühle in einer bunten Robe mit floralem Print. Das Minikleid mit Dreiviertelärmeln bezauberte durch mehrere Details. Rüschen am Oberteil verliehen dem erfrischenden Look einen zusätzlich verspielten Touch. Eine schwarze Schleife am Hals sowie der breite schwarze Rocksaum boten zudem einen gelungenen Kontrast zu dem farbenfrohen Kleid.