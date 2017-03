Look des Tages Katie Holmes in rosa Samt

Katie Holmes (38, "Alles was wir hatten" ) ist zur Premiere der Miniserie "The Kennedys - After Camelot" in Beverly Hills in einem altrosa Kleid aus Samt erschienen. Das Dress war mittig nur mit einem dünnem Stoff benäht, wodurch es leicht transparent war. An den Schultern und am Hals war es leicht mit Tüllstoff versehen. Die Robe war beinahe bodenlang, sodass man gerade noch Holmes' beige Stiletto-Sandalen sehen konnte.