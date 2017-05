Look des Tages Katie Holmes bezaubert im Ballkleid

Katie Holmes (38, "Dawson's Creek" ) zeigt sich öfter in mädchenhaftem Look mit T-Shirt und Jeans, wenn sie mit Tochter Suri (11) unterwegs ist. Auf einer Gala in New York verwandelte sich die brünette Schönheit allerdings in eine elegante Dame. Dort erschien sie in einem roten Ballkleid, das an eine Prinzessin erinnerte. Das Dress war trägerlos und lag an der Taille eng an. Während der Stoff obenrum aus Satin und Seide bestand, war das Kleid an den Beinen aus Tüll gefertigt. Besonderer Hingucker: die Taschen, in die sie lässig ihre Hände steckte. (Ihnen gefällt der Look von Katie Holmes? Bestellen Sie hier ein ähnliches Kleid in Rot und aus Tüll)