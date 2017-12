Look des Tages Karolina Kurkova: Glänzender Auftritt

Inga Lindström, The Voice of Germany,... TV-Tipps am Sonntag

Die junge Anna verliebt sich in "Inga Lindström" (ZDF) hoffnungslos in ihren Chef. Für die Künstler bei "The Voice of Germany" (Sat.1) geht es um den Einzug ins Halbfinale. Und Bradley Cooper zweifelt als "American Sniper" (ProSieben) an der Richtigkeit seines Tuns.