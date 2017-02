Look des Tages Karlie Kloss in transparentem Schwarz

Karlie Kloss (24, "Zoolander No. 2" ) ist zu einem Event in London in einem durchsichtigen, schwarzen Kleid erschienen. Die Robe hatte Schulterpolster und obenrum zwei karoförmige Muster, die die Brust bedeckten. Ein Gürtel mit einem goldenen Verschluss war an einen Rock genäht, dessen rechte Seite mehr Stoff hatte und fast bodenlang war, während die linke Seite eher an einen Minirock erinnerte. An den Armen bestand das Dress aus einem durchsichtigen Stoff, der mit weißen leuchtenden Punktmustern übersät war.