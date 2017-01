Look des Tages Kaley Cuoco in märchenhafter Robe

Zum Träumen schön: Bei den 23. Screen Actors Guild Awards, die Sonntagnacht in Los Angeles verliehen wurden, erschien Schauspielerin Kaley Cuoco (31, "The Big Bang Theory" ) in einer märchenhaften Abendrobe von Marchesa. Beim Unterkleid handelte es sich um ein enganliegendes, rosafarbenes Spitzenkleid, darüber lagen mehrere Tüll-Schichten in pastelligen Rosa- und Blau-Tönen. Zarte Blütenapplikationen und hauchdünne Seidenträger, die sich am Dekolleté kreuzten, verliehen dem Outfit eine verspielt-feminine Note.