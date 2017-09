Look des Tages Julianne Hough im glamourösen Kirschblütenkleid

Sie legte vor: Als eine der ersten auf dem roten Teppich gab Julianne Hough (29, "Safe Haven - Wie ein Licht in der Nacht" ) schon mal einen Ausblick darauf, welche fantastischen Outfits die Fotografen an diesem denkwürdigen Abend erwarten können. Bei den diesjährigen Emmy-Awards erschien die Schauspielerin in einem romantischen Designerkleid von Georgina Chapman. Die schwarze Robe aus mehrlagigem Transparentstoff überzeugte mit einer kleinen Schleppe und einer raffinierten Schnürung am Oberkörper. Traumhaftes Detail: Zartrosa Kirschblüten, die sich an glitzernde Ranken über das Kleid ausbreiteten. (Diese schwarze Hardcase-Clutch passt einfach für jeden Anlass!)