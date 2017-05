Look des Tages Jessica Biel edel in Weinrot

Dass Jessica Biel (35, "Total Recall" ) sehr sportlich ist, hat sie jetzt wieder auf dem roten Teppich bewiesen: Da zeigte sich die Frau von Justin Timberlake (36, "Can't Stop the Feeling!") in einem körperbetonten, weinroten Dress. Das elegante Business-Kleid war in einer schmalen A-Linie geschnitten und hatte ein Schößchen. Es reichte bis über die Knie und war mit einem kleinen Schnitt am Ende des Kleides in der Mitte versehen.