Look des Tages Jennifer Lopez zeigt Haut im edlen Nude-Kleid

Jennifer Lopez (47, "Ain't Your Mama" ) zeigt, was sie hat! Auf dem blauen Teppich des "NBCUniversal Upfront" in New York verschlug es allen die Sprache. Denn die Latina offenbarte mit ihrer hinreißenden Robe besonders viel Haut: Das nudefarbene Kleid aus der Haute-Couture-Kollektion von Elie Saab bestach mit einem tiefen Carmen-Ausschnitt, der der Sängerin ein mega Dekolleté zauberte, außerdem ließ ein mega Beinschlitz tiefe Einblicke zu. Dank langer Ärmel, einem leicht ausgestellten A-Linie-Schnitt, einem eleganten Knoten am Ausschnitt und dem festen Stoff wirkte das Outfit trotzdem sehr edel.