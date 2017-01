Look des Tages Jennifer Lopez: Heiß in Weiß

In Sachen sexy Styling ist Jennifer Lopez (47) ein absoluter Profi. Den Beweis dafür lieferte sie am Donnerstagabend, als sie im Nobelkaufhaus Neiman Marcus in Beverly Hills ihre Schuh-Kollaboration mit Giuseppe Zanotti vorstellte. Zu Feier des Tages trug die Sängerin ein schickes, langärmliges Blazerkleid mit goldgeränderten Knöpfen an der Taille. Der tiefe Ausschnitt verlieh dem schicken weißen Dress zusätzlichen Sexappeal. Dazu kombinierte J.Lo elegante Sandalen in einem zarten Rosaton - natürlich aus ihrer eigenen Kollektion!