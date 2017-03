Look des Tages Jenna Dewan-Tatum komplett in Rot

Jenna Dewan-Tatum (36, "Step Up" ) kam zum "NBCUniversal Summer Press Day"-Event in Beverly Hills in einem roten, kurzen Zweiteiler. Das Outfit bestand aus einem Crop Top, das die Bauchmuskeln der Tänzerin betonte und einem Minirock mit lässigen Seitentaschen. Beide Teile hatten am Ende einen feuerroten, glänzenden Stoff, der Rest war in Weinrot gehalten.