Look des Tages Goldie Hawn strahlt im Paillettenkleid

Sie ist auch mit 71 noch eine strahlende Schönheit! Goldie Hawn ("Der Club der Teufelinnen" ) legte bei der Premiere von "Snatched" in Los Angeles am Mittwoch einen echten Wow-Auftritt hin. Sie wählte ein bodenlanges Glitzerkleid mit langem Arm und hohem Halsausschnitt, das aus unzähligen schwarzen und grauen Glitzerpailletten bestand. Besonderer Hingucker: An den Schultern befanden sich großzügige Cut-Outs, wodurch die Schauspielerin ein wenig Haut zeigen konnte.