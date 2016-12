Look des Tages Glitzer-Alarm bei Carmen Electra

Bei einer Veranstaltung in Los Angeles funkelte Carmen Electra (44, "Baywatch" ) in einem goldenen Glitzerkleid. Die Robe war zwar vorne hoch geschnitten, hatte aber einen großen Rückenausschnitt, der für einen sexy Touch sorgte. Das leicht transparente Abendkleid von Jovani Fashion lag eng an, was die Figur der Schauspielerin betonte. Außerdem war es bodenlang, weshalb ihre Schuhe verdeckt wurden.