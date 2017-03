Look des Tages Emma Watson im sexy Glamour-Look

Zur Premiere von "Beauty and the Beast" am Montag in New York stahl Hauptdarstellerin Emma Watson (26, "Harry Potter" ) wieder einmal allen die Show. Als Red-Carpet-Look wählte die hübsche Britin eine schwarze, überbodenlange Robe, die sowohl elegant als auch sexy wirkte. Der feine Stoff war am Oberteil raffiniert in breiten Streifen über Brust und Bauch gelegt, sodass zwar das Nötigste bedeckt war, Cut-outs mit schwarz-transparentem Stoff aber sexy Einblicke gewährten. Von der Taille abwärts fiel der Stoff elegant zu Boden und lief in eine lange Schleppe aus. Weitere Hingucker waren ein reizvoller Rückenausschnitt und der hohe Beinschlitz auf der linken Seite der Robe.