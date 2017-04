Look des Tages Emma Heming-Willis beweist Klasse in Silber

Bei der "Room To Grow Spring Benefit Gala" in New York bewies Emma Heming-Willis (38, "Verführung einer Fremden" ) Klasse. Sie trug ein wadenlanges Kleid in A-Linie, das edel und doch modern wirkte. Allein der Stoff des Kleides war ein echter Hingucker: Unregelmäßige, silberfarbene Flecken in Wisch-Optik glänzten auf schwarzem Grund. Das ärmellose Kleid war hoch geschlossen, durch transparenten Stoff am Dekolleté, das V-förmig zulief, ließ die Schauspielerin dennoch tief blicken. So entstand der perfekte Mix aus eleganten und sexy Elementen.