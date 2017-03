Look des Tages Ellen Pompeo bezaubert in Babyblau

Was für ein Auftritt von Ellen Pompeo (47)! Der "Grey's Anatomy" -Star hat am Sonntag beim PaleyFest bewiesen, dass man nicht zwingend ein Abendkleid braucht, um die Blicke auf sich zu ziehen. Pompeo erschien nämlich in einer romantischen Spitzenbluse in Babyblau mit Satinschleife am Dekolleté und kombinierte dazu eine schicke Bundfaltenhose in demselben Farbton. Abgerundet wurde das stylische Ensemble durch hohe Sandalen mit verspielten Schleifen-Details.