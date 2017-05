Look des Tages Elizabeth Hurley in Hot Pink

Bei der "Hot Pink Party" in New York strahlte Schauspielerin Elizabeth Hurley ("Austin Powers - Spion in geheimer Missionarsstellung" ) in ihrem knallrosa Dress nur so vor jugendlichem Charme. Dabei tat sie auch noch etwas Gutes: Die Veranstaltung wurde nämlich von einer Forschungsstiftung gegen Brustkrebs abgehalten. Die Farbe des Abends war traditionell Pink.