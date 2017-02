Look des Tages Diane Kruger im bunten, glitzernden Mini-Dress

Diane Kruger (40, "Troja" ) hat auf einer Veranstaltung in New York mit ihrem Minikleid in Glitzer einen großen Auftritt hingelegt. Das Kleid war langärmlig und in den Farben Türkis, Rot, Pink und Schwarz gehalten. An manchen Stellen war es transparent, sonst komplett mit funkelnden Diamanten besetzt. Dazu trug Kruger schwarze High Heels und hatte ihre Nägel in einem dunklen Rot lackiert.