Look des Tages Demi Lovato im coolen Jumpsuit

Bei der Verleihung der "Nickelodeon Kid's Choice Awards 2017" am Wochenende in Los Angeles fiel Demi Lovato (24, "Heart Attack" ) mit einem besonders modernen Look auf. Sie wählte einen korallfarbenen Jumpsuit, der die Sängerin cool und sexy zugleich wirken ließ. Das Neckholder-Oberteil war seitlich an der Taille mit sexy Cutouts versehen, wodurch der Stoff sich in elegante Falten legte. Das Highlight waren die Beine des Jumpsuits: Der Stoff fiel von der Taille an abwärts fließend zu Boden. Durch die Wickeloptik entstanden hohe Beinschlitze, die die Beine der Sängerin toll in Szene setzten.