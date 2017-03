Look des Tages Catherine Zeta-Jones zeigt Schulter

Catherine Zeta-Jones (47, "Die Maske des Zorro" ) ist zur Premierenfeier der US-amerikanischen TV-Serie "Feud" in Los Angeles in einem eleganten, schulterfreien Dress erschienen. Das Kleid war an den Ärmeln und bis unter die Brust in der Farbe Weiß gehalten und ging dann in ein Schwarz über. Ein langer Schlitz am linken Bein verlieh der Robe das gewisse Etwas.