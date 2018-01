Look des Tages Camila Cabello in klassischem Abendkleid

Zeugen werden zu Lebensrettern In Lkw gerast: Ehepaar 200 Meter mitgeschleift

Trümmerfeld auf der A93: Bei Weiden in der Oberpfalz ist ein 76-jähriger Mann ungebremst in einen Lkw gerast. Nach kurzer Zeit stand der Mercedes in Flammen. Der Fahrer und seine Frau wurden schwer verletzt und mussten aus dem Auto befreit werden.