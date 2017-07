Look des Tages Céline Dion im Lederlook bei Dior

Céline Dion (49, "Miracle" ) erfindet ihren Style in letzter Zeit komplett neu. Ihre Outfits werden von einem Event zum nächsten immer schicker, eleganter und stylischer. So auch bei der Dior-Modenschau in Paris. Dort zeigte sich die Sängerin in einem atemberaubenden safranfarbenen Lederkleid des französischen Fashionlabels. Der extravagante Entwurf war oben wie ein Hemd geschnitten und fiel ab der Hüfte in großen falten bis zu den Knöcheln.